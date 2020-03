Lo sgomento nel vedere "Storie Italiane" senza pubblico in studio: l'emergenza Coronavirus interessa ormai tutti i palinsesti televisivi nazionali

Anche “Storie Italiane” di Eleonora Daniele è andata in onda senza pubblico per via delle ultime restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus. Come tutte le principali produzioni televisive nazionali, anche la Rai si è vista costretta a “bandire” il pubblico in studio per evitare nuovi possibili contagi. La giusta e dovuta precauzione non lenisce tuttavia lo stupore nel vedere anche la popolare trasmissione del primo canale senza ospiti né persone. Nel mentre, si aggiornano continuamente le cifre sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese, con 107 morti e 276 guariti.

L’emergenza Coronavirus continua in questo modo a produrre degli effetti a catena dirompenti anche in televisione. Oltre a “Storie Italiane”, infatti, pure “La Corrida” di Carlo Conti è stata sospesa fino a data da decidersi. La presenza del pubblico in studio nello storico show di Corrado è del resto fondamentale, ecco perché questa decisione appare doverosa. Al suo posto andrà invece in onda uno speciale di “Porta a Porta”, mentre si ipotizza che lo spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio possa riprendere direttamente ad aprile.

Coronavirus: ripercussioni in tv

Se è dunque certo che salterà la sfida di audience tra “La Corrida” e “Amici“, non è ancora chiaro quando sarà trasmessa la seconda puntata del Serale. Con la continua evoluzione della situazione d’emergenza sanitaria, anche “Amici” potrebbe fermarsi o comunque andare in onda senza pubblico.

Nessun problema invece per “C’è posta per te”, le cui ultime due puntate rimanenti dell’attuale stagione sono già registrate.