Elettra Lamborghini ha il naso rifatto? Le parole

Elettra Lamborghini ha il naso rifatto? L'ereditiera ha ammesso pubblicamente per cosa avrebbe utilizzato la chirurgia plastica.

Per mesi Striscia la Notizia ha insinuato che Elettra Lamborghini si fosse rifatta naso, labbra e seno. La Twerking Queen italiana ha deciso di replicare in prima persona, rivelando cosa ci sarebbe di vero e cosa no.

Elettra Lamborghini: naso rifatto?

Elettra Lamborhini non si è rifatta il naso e ha anche dichiarato che non avrebbe problemi ad ammetterlo. “Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, sembrano tutte uguali”, ha dichiarato Elettra. Per quanto riguarda le labbra la famosa ereditiera ha detto che una volta avrebbe provato il filler ma che, vedendosi gonfia, avrebbe deciso di non tentare mai più. “L’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato. Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso”, ha rivelato.

Per quanto riguarda il seno invece ha ammesso pubblicamente di aver voluto aumentare di qualche taglia all’inizio della sua carriera.





Oggi la vita e la carriera di Elettra procedono brillantemente: al suo fianco, dal punto di vista sentimentale, c’è Dj Afrojack che durante le feste di Natale del 2019 le ha chiesto di sposarlo con un grosso e prezioso anello. Elettra Lamborghini ha detto di essere pronta a fare il grande passo e non ha nascosto che un giorno – molto presto – lei e il suo promesso sposo vorrebbero insieme anche dei figli (per cui avrebbero già scelto i nomi “strani”, ha puntualizzato la cantante, “non come Giulia o Francesco”). I fan sono in attesa di vederla presto in scena ora che ha annunciato pubblicamente di aver dovuto annullare alcuni degli eventi che aveva in programma per via della diffusione del Coronavirus.