Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, la pace è lontana: i motivi

Cosa è successo tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis? L'ex velina mora non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno rotto la loro decennale amicizia, ma nessuna delle due per il momento ha voluto rivelare con esattezza i motivi che le avrebbero portate a rompere il loro rapporto. L’ex velina mora però ha fatto trapelare alcuni dettagli in più.

Elisabetta Canalis contro Maddalena Corvaglia

Che cosa sia successo esattamente tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non è dato sapere, quel che è certo è che le due famose ex veline non sono più amiche come una volta e anzi, hanno deciso d’interrompere i loro rapporti. Elisabetta Canalis non si è voluta sbilanciare sui motivi della crisi per non essere male interpretata, ma a tal proposito ha detto: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore.

Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù.”





Qualcosa di molto grave dunque sarebbe avvenuto, e pertanto l’ex velina mora non avrebbe intenzione di riappacificarsi con l’ex collega. Le due si erano trasferite entrambe a Los Angeles pur di stare più vicine e insieme avevano affittato una palestra. Il progetto sarebbe però andato in fumo proprio per via della loro recente separazione. I fan hanno capito ben presto che qualcosa non andasse per via della ripetuta assenza social delle due ex veline dai reciproci canali ufficiali, e in tanti sperano di vederle presto di nuovo insieme.