Un bikini a luci rosse della bellissima Kendall Jenner alle Bahamas sta facendo il giro del web, lasciando di stucco tutti i suoi fan

Kendall Jenner è una delle influencer più seguite degli ultimi tempi. Diventata famosa grazie al reality show Al passo con i Kardashian, la 24enne era però già una piccola star nel mondo della moda. Figlia di Bruce Jenner e di Kris Jenner, è di origini americane, scozzesi e olandesi. Oltre alla sorella minore Kylie, la giovane ha molti fratellastri e sorellastre, alcuni dei quali fanno anche loro parte del programma delle Kardashian.

Nell’ottobre del 2014 i suoi genitori divorziarono dopo 23 anni di matrimonio. Nell’aprile dell’anno successivo il padre dichiarò di sentirsi donna, dando così inizio a un processo di cambiamento di sesso. Nel successivo mese di giugno apparve sulla copertina di Vanity Fair nelle sembianze di una donna e con il nome di Caitlyn Jenner.

Kendall Jenner: post di fuoco

Sulla scia delle onnipresenti Kardashian, ecco dunque anche anche la splendida Kendall Jenner ha imparato a come far parlare di sé.

Se già ogni suo post cattura attenzioni e consensi, questa volta la modella è riuscita a conquistarsi una valanga di like inaspettata. Per merito di un servizio mozzafiato realizzato sulla bellissima spiaggia delle Bahamas, la giovane ha mostrato un fisico incredibile, fasciato da un bikini a dir poco striminzito. Niente è stato lasciato all’immaginazione! Solo il volto di Kendall è coperto da un maxi cappello di paglia.





Circa due anni fa Kendall Jenner si era posizionata al 1° posto delle modelle più pagate, con un reddito stimato in circa 2o milioni di euro all’anno. Da vera reginetta delle passerelle, la modella in questi giorni alle Bahamas con Kylie ha letteralmente mandato in tilt i social, raccogliendo quasi 8 milioni di like.