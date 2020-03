Nel fuorionda di Striscia la Notizia Gerry Scotti ha un dolore improvviso: la reazione di Francesca Manzini e la paura dei fan

In una settimana particolarmente difficile per le trasmissioni televisive per via dell’emergenza Coronavirus, a Striscia la Notizia è successo l’inimmaginabile. Al momento capitanato da Gerry Scotti e dalla new entry Francesca Manzini, il tg satirico di Canale 5 si avvale dunque di una coppia davvero scoppiettante.

Nella puntata del 2 marzo, tuttavia, è accaduta una cosa davvero singolare che ha colpito tutti quanti. La regia ha infatti mostrato un fuorionda occorso nella prima puntata dello show di Antonio Ricci. Nelle immagini si vedeva un siparietto tra i due conduttori, quando Gerry all’improvviso accusava un malore dopo aver lanciato un servizio. La reazione di Francesca Manzini è stata dunque immediata, scatenando anche molta paura nei telespettatori.

Striscia la Notizia: malore improvviso

Gerry Scotti è uno dei conduttori storici della tv nostrana, molto amato dal pubblico.

Francesca Manzini è invece alla sua prima vera esperienza come conduttrice, dopo che l’abbiamo apprezzata ad Amici Celebrities. Ora che i due si trovano a lavorare insieme a Striscia la Notizia, i colpi di scena certo non mancano. Così nel suddetto fuorionda Gerry Scotti ha accusato un dolore addominale lancinante, causato probabilmente dalla posizione in cui si trovava. Il conduttore si è subito alzato, cercando di far passare il crampo. Francesca Manzini, dopo aver creduto a uno scherzo, si è poi fatta seria tentando di dare una mano allo zio Gerry.





Le sue parole, anche in una situazione del genere, hanno però scatenato l’ilarità dei presenti. “Ma hai un crampo al testi***o?”, ha domandato di fatto l’attrice. Per poi proseguire: “Vuoi un massaggio? Li facevo quand’ero povera”.

Il siparietto tra i due conduttori è stato davvero esilarante, anche per il pubblico che ha avuto modo di vederlo da casa.