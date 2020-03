Temptation Island 2020, al via i provini: i consigli della Mennoia

Sono partiti i provini per Temptation Island 2020 e Raffaella Mennoia ha dato alcuni consigli agli aspiranti partecipanti.

Raffaella Mennoia sarebbe alle prese con i provini per Temptation Island. Il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto fornire personalmente dei consigli agli aspiranti partecipanti per accedere al colloquio e sperare di essere selezionati.

Raffaella Mennoia: i consigli

Raffaella Mennoia ha dispensato dei consigli a tutti gli aspiranti partecipanti della prossima edizione di Temptation Island. L’autrice, storico braccio destro di Maria De Filippi, ha consigliato sia ai single sia alle coppie di scrivere direttamente i motivi per cui s’intenda partecipare nella richiesta di accesso ai colloqui. Sarebbero infatti moltissime le persone che la Mennoia starebbe scrutinando, e spesso scegliere durante i provini un volto piuttosto che un altro non sarebbe affatto impresa semplice. L’autrice ha anche ringraziato i moltissimi aspiranti concorrenti di Temptation Island per la loro enorme partecipazione ai provini.





Come al solito al timone del programma ci sarà Filippo Bisciglia che attualmente sarebbe al settimo cielo: lui e la sua storica fidanzata, Pamela Camassa, hanno deciso di avere insieme un figlio.

Il conduttore ha dichiarato che come sempre prenderà le redini di Temptation Island e i fan del programma sono in attesa di conoscere la data esatta in cui il programma avrà inizio. Secondo indiscrezioni il programma potrebbe prendere via a cavallo dell’estate 2020 e dell’autunno, specie ora che l’Isola dei Famosi (orfano di una conduttrice) sarebbe slittato a data da destinarsi. Chi saranno i nuovi volti all’interno del programma? Per saperlo bisognerà attendere ancora qualche mese, in modo che i provini vengano effettuati.