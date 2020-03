Fernanda Lessa si è di nuovo espressa contro la coinquilina Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip: le parole della modella

Antonella Elia è una delle vere protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Volente o nolente, infatti, riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé, principalmente “inventandosi” degli screzi per poi ingigantirne le conseguenze. Non solo, inoltre, è stata la prima ad alzare le mani su Valeria Marini, ma ha anche insultato pesantemente mezza Casa di Cinecittà, dipingendosi peraltro lei stessa come vittima. Dopo le liti con la showgirl sarda e Patrick Ray Pugliese, ecco tuttavia che ora se ne è sentite dire nuovamente da Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa rimarca l’errore

Nella scorsa puntata del reality di Canale 5 abbiamo visto la tiratina d’orecchie che Alfonso Signorini ha dato a Licia Nunez e Fernanda Lessa. Nello specifico le concorrenti sono state riprese per aver affermato con gesti e parole che Antonella Elia reca negatività a chi le sta intorno.

Inoltre, sempre secondo loro, chi sta insieme a lei finisce in un buco nero. Rischiando in sostanza l’eliminazione dal gioco, come è successo per esempio a Pago e Serena.

Tra rosari, sale e preghiere al limite dei riti vudù, qualcuno nella casa del GF Vip utilizza proprio questi strumenti “contro” la Elia, con dei comportamenti inaccettabili ai giorni nostri. La lezione del conduttore non è però granché servita, se Fernanda Lessa ha ribadito che la negatività di una inquilina farebbe muovere da sole le sedie della cucina. L’ex modella brasiliana, a onor del vero, era stata la prima a scandalizzarsi quando Wanda Nara l’aveva accusata di credere alla magia. Per non parlare poi del suo sfogo liberatorio, dove lamentava il fatto di essere tacciata fin da piccola di essere una strega.