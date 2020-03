Masterchef Italia, Antonio vince la finale: la proposta di matrimonio

La nona edizione di Masterchef Italia se la aggiudica Antonio Lorenzon, che nel finale fa un'inaspettata proposta di matrimonio al suo compagno.

Si è conclusa con il botto la nona edizione di Masterchef Italia, con la vittoria di Antonio Lorenzon che nel finale ha voluto spiazzare tutti i presenti facendo la proposta di matrimonio al suo fidanzato Daniel. Nel corso della puntata, Antonio è riuscito a superare le altre due finaliste Marisa e Maria Teresa, le quali malgrado l’estrosità dei loro menù non sono riuscite a prevalere sull’art director di Bassano del Grappa, che ha invece preferito puntare sulla semplicità delle pietanze.





Masterchef, vince Antonio

Comentando la finale appena vinta, Antonio si lascia andare in una semplice dichiarazione che dà la giusta misura dell’umiltà e della freschezza che hanno sempre contraddistinto il concorrente dall’inizio della trasmissione: “Ho vinto, questo vuol dire che qualcosa valgo e allora sono felice. Questo mi riempie il cuore.

Ho l’adrenalina a mille, i progetti ci sono”.

Al momento della proclamazione, chef Locatelli ha voluto dare un personale coniglio al giovane vincitore, affermando: “Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice ma con la consapevolezza delle tue forze. Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti”.

La proposta di matrimonio



Dopo essere stato nominato nuovo Masterchef italiano, Antonio sorprende tutti i presenti chiedendo la mano del suo fidanzato Daniel a coronamento di questa grande avventura: “Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale… mi vuoi sposare?”.