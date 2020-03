La Puma ha lanciato un nuovo paio di scarpe, ma gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio agghiacciante.

Sui social si è scatenato un dibattito per via del nuovo lancio di Puma: il famoso brand sportivo ha realizzato un paio di scarpe che secondo gli utenti, viste dell’alto, ricorderebbero la figura di Adolf Hitler.

Puma e Hitler: la polemica

Gli inconfondibili baffetti di Hitler e i la sua pettinatura secondo gli utenti dei social sarebbero evidenti nelle Storm Adrenaline, nuovo paio di scarpe lanciato dal famoso brand sportivo Puma. Tra ironia e critiche social la vicenda è presto diventata virale in rete, dove centinaia di utenti hanno commentato la curiosa vicenda o notato la somiglianza tra le scarpe e il famigerato dittatore nazista.

Molti utenti hanno anche ricordato che i due fondatori della compagnia sono stati Rudolf Dassler e Adolf “Adi” Dassler, membri del partito socialista nazionale Tedesco e sostenitori del regime nazista.

La vicenda ovviamente non sta suscitando buona pubblicità per il famoso marchio sportivo, e chissà che a causa delle polemiche sulle Storm Adrenaline Puma non si veda costrette a ritirarle dal mercato.





Tra i fan del marchio c’è anche chi invece ha sostenuto di non notare alcuna somiglianza tra “le scarpe” e il volto di Aldolf Hitler, e in molti si sono schierati in difesa del nuovo paio di scarpe dichiarando di apprezzarle. La società Puma dirà la sua in merito alla bufera che si è scatenata sui social a proposito del nuovo paio di scarpe? Staremo a vedere!