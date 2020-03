Sara Affi Fella è in dolce attesa: l'annuncio è stato dato dall’ex chiacchierata protagonista di Uomini e Donne sui social

La notizia sembra essere ufficiale e, soprattutto, questa volta vera. Sara Affi Fella è in dolce attesa del suo primo bebè con il suo attuale compagno, Francesco Fedato. L’ex tronista pare dunque aver ritrovato la serenità accanto all’attaccante del Gozzano dopo il clamoroso scandalo che la travolse a Uomini e Donne. La modella campana ha svelato la grande novità non solo ad alcuni settimanali, ma anche direttamente sui social.

Nel corso di una recente intervista, peraltro, Sara Affi Fella ha spiegato che si tratterebbe di gravidanza non facile. Per questo ha deciso di avvicinarsi alla sua famiglia, in modo da essere supportata dai suoi cari in questo periodo particolarmente delicato. Ricordiamo che la bella molisana ha passato dei mesi davvero duri, tuttavia ora la felicità pare essere tornata grazie all’amore per Francesco.

Sara Affi Fella conferma

“È una gravidanza non facile.

Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mia mamma”. Così ha dunque precisato Sara Affi Fella, mentre sull’ipotesi del matrimonio ha aggiunto che a oggi la cosa fondamentale è “portare avanti la gravidanza in modo sereno”. La giovane ha confessato di sognare una bella festa di nozze, ma è disposta ad aspettare il momento propizio.





Sara ha poi ammesso di esser stata contattata per un eventuale partecipazione all’Isola del Famosi. Ma la sua attuale condizione le ha ovviamente impedito di assecondare il progetto. “Ho rifiutato perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra 6 mesi, quando nascerà mio figlio”. Dunque auguri a questa ragazza, che è stata in qualche modo poco fortunata nella sua carriera televisiva, ma che, come tutti, si merita di vivere serenamente il suo privato.