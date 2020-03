Valeria Marini è stata tradita dal suo nuovo fidanzato mentre si trova nella Casa del GF VIP? Il compagno beccato con un'altra donna

Prendere parte a un programma come il Grande Fratello Vip è certamente un’esperienza unica, ma può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio. L’essere esposti costantemente all’opinione pubblica può infatti palesare certi aspetti vulnerabili dei personaggi protagonisti. Così è esattamente successo a Valeria Marini, che pare sia stata tradita dal suo attuale compagno. A sganciare la bomba è stata nello specifico Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione molto interessante a riguardo.

Valeria Marini tradita?

Dopo i pettegolezzi sull’ipotetico tradimento di Antonella Elia da parte del suo (ex?) fidanzato Pietro Delle Piane, ecco dunque che un’altra la concorrente si trova sulla stessa barca. La nostra Valeria nazionale pare infatti essere stata tradita anche lei dal suo uomo, Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei.

La showgirl si trova nella casa da poco più di una settimana, che già si è scatenato il gossip su questa possibile infedeltà. Nel mentre, pur essendosi ambientata alla perfezione, non mancano gli screzi con l’ex valletta di Mike Bongiorno.





In ogni caso, nelle ultime ore, Valeria Marini è stata spesso nominata sui social per una questione che riguarda appunto il suo compagno. Secondo quanto reso noto dalla influencer Deianira nelle sue IG Stories, il baby fidanzato della soubrette sarda sarebbe stato visto in compagnia di un’altra donna. I due si sarebbero peraltro mostrati in atteggiamenti molti complici e confidenziali. Se dunque il dubbio aleggia, non ci sono tuttavia prove certe a suffragio di tale gossip.