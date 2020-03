Bloccato negli Stati Uniti per via dell'emergenza coronavirus, Joe Bastianich è stato costretto a saltare la finale di Italia's got Talent

Bloccato a Los Angeles per via dell’emergenza coronavirus, Joe Bastianich è stato costretto a saltare la finale di Italia’s got Talent. Al suo posto Enrico Brignano che si è seduto al tavolo della giuria assieme ai veterani del programma, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Joe Bastianich assente alla finale

Venerdì 6 marzo è andata in onda la finale di Italia’s got Talent, con una puntata diversa dal solito. Il pubblico, infatti, non era presente in studio per via delle disposizioni del Governo volte a contrastare l’emergenza coronavirus in Italia.

Ma non solo, Lodovica Comello è stata sostituita alla conduzione del programma da Enrico Papi in quanto la conduttrice si trova nelle ultime fasi della gravidanza. Assente anche il giudice Joe Bastianich, che non ha potuto prendere parte al programma in quanto bloccato negli Stati Uniti, dove vive e lavora, per via dell’emergenza Coronavirus.

Al suo posto Enrico Brignano che si è seduto al fianco dei veterani del programma, commentando le esibizioni dei 12 finalisti in gara, per poi lasciare al pubblico a casa la decisione sul vincitore.





Joe Bastianich quindi ha dovuto fare il tifo da lontano e l’ex giudice di Masterchef ha salutato i propri colleghi attraverso una story su Instagram utilizzando l’hastag #coronavirus e affermando : “Sono tempi difficili. Sono qui bloccato a Los Angeles, fate una grande finale senza di me e ci vediamo alla prossima”. Sul palco si è presentato anche l’attore Luca Argentero che ha presentato un monologo sul senso della vittoria e della sconfitta.