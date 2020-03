Andrea Fratellini con il suo pupazzo Zio Tore si aggiudicano la finale di Italia's got talent 2020. Secondo classificato il 13enne Francesco Carrer.

Venerdì 6 marzo è andata in scena la finale di Italia’s Got Talent 2020 che ha decretato la vittoria del ventriloquo Andrea Fratellini, con il suo pupazzo Zio Tore. Secondo classificato il 13enne Francesco Carrer, mentre in terza posizione si è piazzata Claudia Lawrence, cantante, ballerina e attrice di 94 anni .

Vincono Andrea Fratellini e Zio Tore

Una puntata, quella finale di Italia’s got Talent, diversa dal solito. Al posto di Lodovica Comello, a condurre la trasmissione Enrico Papi, in quanto la conduttrice era assente per maternità. Ma non solo, assente alla finale anche Joe Bastianich rimasto bloccato negli Stati Uniti, dove vive e lavora, per via dell’emergenza coronavirus. Al suo posto Enrico Brignano che si è seduto al tavolo della giuria assieme ai veterani del programma, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

In uno studio vuoto, senza pubblico proprio per via delle disposizioni del Governo volte a contrastare l’emergenza coronavirus in Italia, ad aggiudicarsi la finale è stato il ventriloquo Andrea Fratellini, con il suo pupazzo Zio Tore.

Mago e ventriloquo, Andrea Fratellini ha già vinto numerosi premi. Come spiega nel suo sito infatti: “La passione per la Magia mi accompagna dalla tenera età di 11 anni quando degente in ospedale per appendicite ho incontrato un eccezionale infermiere che oltre a curare i pazienti distraeva e stupiva il reparto di Pediatria con tanti giochi di prestigio. Qualche anno dopo ero suo assistente mago nello stesso ospedale durante le feste natalizie e pasquali. Fu quello il periodo dove si radicò in me il desiderio di far divertire i piccoli degenti e trasformare un freddo ospedale in un luogo più divertente e gioioso”.





Francesco Carrer, il 13enne che ha stupito tutti

Secondo classificato il giovanissimo Francesco Carrer, cantante di soli 13 anni che in quanto minorenne era assente sul palco.

Nonostante la sua giovanissima età, ricordiamo, Carrer vanta un bel curriculum alle sue spalle. Nel 2017, infatti, ha vinto la nona edizione del concorso canoro Canta tu in tour, mentre un anno dopo si è imposto invece nel talent Sanremo Junior. Ha raggiunto la prima posizione per la sezione Nuove voci del Festival Show e nel corso della finale di Italia’s got talent si è classificato secondo. Al terzo posto, invece, si è piazzata Claudia Lawrence, cantante, ballerina e attrice di 94 anni, che ha recitato anche in diverse fiction e in film con Francesco Rosi, Carlo Vanzina e Pupi Avati.