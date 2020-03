Tutte le previsioni relative all'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 marzo 2020.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 9 e il 15 marzo 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 9 al 15 marzo 2020

Ottimi giorni per Toro, Vergine e Capricorno che vengono quotati dall’astrologo con 5 stelline su 5. Qualche difficoltà invece per l’Ariete che è il segno zodiacale con soli 2 punti.

Ariete

Ci sono problemi di lavoro a affrontare e dunque anche in amore le cose si fanno più complicate: se non si è sereni, in sé non c’è tranquillità interiore e non si riesce a dare il meglio. Momento di scontentezza anche per le coppie soprattutto intorno a giovedì.

Toro

Le giornate della settimana sono caratterizzate da una buona luce delle stelle.

I rapporti interpersonali sono vincenti e potranno nascere belle emozioni. Anche dal punto di vista professionale presto si riuscirà a superare una prova.

Gemelli

Continua l’ondata positiva che porta con sé viaggi e sentimenti intriganti. Dopo le lontanante vissute fino a dicembre 2019, molte coppie si propongono di stare più tempo insieme. Buone giornate in arrivo anche sul lavoro.

Cancro

Una passione può tornare protagonista ma bisogna tenere conto che il mese di marzo porterà con sé qualche sofferenza vissuta a febbraio. Dal punto di vista professionale sarà una settimana di piccole indecisioni e discussioni con un capo.

Leone

Bisogna stare attenti alle incomprensioni e mettere alla prova una persona che si pensa che stia mentendo. Le storie d’amore chiuse non vanno recuperate: un Leone non torna infatti mai sui propri passi.

Qualcosa cambierà poi nell’azienda in cui si è impiegati.

Vergine

E’ un periodo di emozioni importanti tanto che già a metà mese le coppie più stabili potrebbero fare una grande scelta. La buona azione di Venere riesce a risolvere le tante e piccole ansie che sono nate in precedenza.

Bilancia

Questioni legate alla casa o al patrimonio saranno protagoniste nella settimana e purtroppo non sembrano esserci soluzioni belle in vista. Il consiglio è quello di non sollevare problemi e cercare di mettere a posto tutto ciò che non va, soprattutto nella giornata di mercoledì quando la Luna è nel segno.

Scorpione

Non è la settimana migliore dell’anno e bisogna affrontare e superare strane tensioni. Con stelle così agitate è probabile che ci si debba isolare o, specie nelle coppie, imporre la propria volontà arrabbiandosi un po’ per difendere le proprie posizioni.

Sagittario

Con il Sole favorevole si può ottenere di più in amore: se si è vincenti la nuova stagione primaverile non potrà che aiutare a mettere allegria nel proprio cuore e a dare precedenza all’amore rispetto a tante altre cose nel corso della propria vita.

Capricorno

Grazie a Venere favorevole può tornare l’amore: si nota una maggior disponibilità nei confronti degli altri anche se resta comunque la propria innata prudenza che spinge a dare confidenza soltanto alle persone di cui ci si fida ciecamente.

Per chi ha attività in proprio non si esclude un cambi di ufficio o comunque novità in arrivo.

Acquario

In amore c’è la possibilità di risolvere qualche problema con il proprio partner anche se qualche crucio, specialmente dl punto di vista economico, resta. Interessanti le giornate della settimana soprattutto se ci sono da fare scelte per il futuro compresi un trasloco o un trasferimento.

Pesci

Settimana ricca di emozioni facilitate dall’entrata di Mercurio nel segno a breve, cosa che favorisce gli incontri. Le storie d’amore già consolidate sono in recupero e persino chi ha vissuto una separazione è pronto ad una nuova esperienza sentimentale.