Abbandonata dalla madre quando era ancora piccola, Greta ha deciso di chiedere aiuto a C'è posta per te

Sabato 7 marzo è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata di C’è posta per te 2020 e come al solito Maria De Filippi ha regalato al proprio pubblico tante emozioni. Ne è un esempio la storia di Greta che ha contattato il programma per poter abbracciare per la prima volta la madre di nome Liliana.

La storia di Liliana e Greta

Greta e Luca vivono insieme da tre anni e la ragazza ha deciso di contattare la redazione di C’è posta per te in quanto desidera conoscere la madre, Liliana, che l’ha abbandonata quando era ancora piccola. A soli 13 anni Greta scopre che la donna che ha sempre chiamato mamma era in realtà la sua baby sitter che in seguito era convolata a nozze con il padre. Quando la storia tra i due finisce, però, la giovane Greta scopre la verità dagli assistenti sociali.

La sua vera mamma, infatti, è un’altra donna che l’avrebbe abbandonata dopo la nascita.

In tutti questi anni Greta non ha mai incontrato la sua mamma biologica e anche quando ha provata a contattarla su Facebook non è riuscita ad ottenere il risultato sperato. Proprio per questo motivo ha deciso di chiedere aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi. , nemmeno vista o sentita. Ha anche provato a cercarla sui social ma senza risultato. Liliana, che da molti anni vive a Londra, decide di accettare l’invito della De Filippi e appena si apre la busta capisce subito che dall’altra parte vi è sua figlia.



De Filippi manda via Liliana

“Forse è meglio che tua madre esca subito dallo studio perchè è in imbarazzo vista la storia”, ha affermato Maria De Filippi scorgendo lo stato d’animo di Liliana.

La figlia, che si è rivolta a Maria De Filippi perchè la madre l’ha abbandonata quando era piccola, afferma: “Quante volte ti ho desiderato in quei momenti in cui si ha bisogno di una madre. Ho detto mamma la prima volta alla moglie di mio padre”. Per poi aggiungere: “C’erano tanti modi per cercarmi, io non ti avrei chiuso le porte in faccia!”. Al fianco di Greta c’è anche il suo fidanzato Luca che rivolgendosi alla donna chiede: “Come si fa ad abbandonare una figlia così?”. Liliana, dal suo canto, non sembra avere inizialmente le risposte che i due ragazzi cercano da lei, per poi affermare: “Il padre di Greta ha detto un mucchio di bugie, è stato lui a togliermela”.





In base a ciò di cui era a conoscenza Greta, la madre Liliana sarebbe scappata con un altro uomo del quale era rimasta incinta e che non voleva avere nulla a che fare con la sua prima figlia.

Liliana, però, ha smentito tutto: “Tuo padre ti ha raccontato anche che ero morta, che non esistevo più. Non l’ho cercata perchè io abito a Londra”. Greta, quindi, ha chiesto alla madre Liliana se possono sentirsi qualche volta e la donna ha accettato. A questo punto, quindi, si apre la busta e Liliana ha avuto modo di abbracciare la figlia Greta e conoscere anche il fidanzato di quest’ultima, Luca. Proprio in merito al fidanzato della figlia, la conduttrice ha ironizzato: “Guarda che Luca è come un guardiano per Greta“.