Lucia ha deciso di contattare la redazione di C'è posta per te per cercare di riconquistare Orlando

Sabato 7 marzo è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata di C’è posta per te 2020 e come di consuetudine Maria De Filippi è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti, che non sempre però hanno avuto un lieto fine. Ne è un esempio la storia di Orlando che ha deciso di chiudere la busta a Lucia.

La storia di Lucia e Orlando

Lucia ha deciso di contattare la redazione di C’è posta per te per cercare di riconquistare Orlando. La ragazza, che ha 18 anni, è stata lasciata dal compagno Orlando dopo tre anni di convivenza in quanto ritiene che l’abbia tradito. I due si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni e lui 30, con il ragazzo che decide quindi di lasciare la fidanzata dell’epoca per iniziare una relazione proprio con Lucia.

A 15 anni la giovane rimane incinta e i due vanno a vivere assieme. Dopo un po’ di tempo, però, Lucia ha un flirt con Ciro e tra loro c’è un bacio. Il ragazzo vorrebbe andare oltre, ma Lucia si ferma. I due però continuano a sentirsi e finiscono per dirsi ti amo. Lucia confida quanto successo agli amici di Ciro che rivelano tutto ad Orlando. Appresa tale notizia, quindi, Orlando decide di lasciare la propria compagna.

Contattato dalla redazione di C’è posta per te, Orlando accetta l’invito e Lucia afferma: “Mi dispiace. Ho sbagliato, non lo meritavi. Con l’altra persona c’è stato solamente un bacio. Te lo giuro. Mi hai insegnato a vivere, che quando si parla con le persone si dà del lei, mi hai insegnato a essere madre, a dare valore a ciò che amavo.

Ma con te non l’ho fatto e mi dispiace. Ho 18 anni, ho sbagliato perché sono piccolina. Sono stata una stupida, ma è stato solamente un gioco, una follia. Non provavo niente per quella persona. Quando si è giovani si fanno delle stupidate. Sono qui per dirti perdonami, dammi un’altra possibilità. Urlerei al mondo ‘Ti amo Orlando’. Ti dico davanti a tutti ‘Ti amo, amore mio’. Michele ci aspetta a casa”.

Orlando, quindi, afferma di aver visto delle chat, foto e video che dimostrerebbero il flirt della ragazza con Ciro: “Era un mio amico caro, è entrato in casa mia, ha fatto determinate cose. Non è vero che lo frequento ancora. L’ho visto qualche giorno fa perché un amico mi ha detto che doveva dirmi una cosa importante.

Ciro mi ha detto che Lucia gli ha chiesto di dire una versione falsata dei fatti”. La ragazza però nega: “Tu non credi a me che sono tua moglie”, con Orlando che replica: “Io non posso più crederti. Poi non sei mia moglie. Abbiamo insieme la cosa più bella del mondo che è Michele”. Per poi aggiungere: “Posso dire davanti a tutti quello che mi hai detto? Hai detto ‘Non è stato nemmeno un granché, sei meglio tu'”.



Una frase che, secondo Orlando, sarebbe la chiara dimostrazione di come in realtà i due sarebbero andati oltre il bacio. Lucia, però, sottolinea come in realtà volesse precisare che per lei Ciro non significasse niente. Ma non solo, Lucia ha anche evidenziato la propria gelosia in merito al rapporto che Orlando starebbe coltivando con la sua ex migliore amica Rosalba.

L’uomo, pur ammettendo di sentirla di tanto in tanto, ha replicato di non accettare “queste insinuazioni, sei stata con uno dei miei migliori amici”. Per poi precisare come: “Per me è solo la madre di mio figlio. Non provo più niente per lei”. Anche perché: “Ci sono messaggi in cui ammette, se vogliamo credere alla ragazzina che piange…le ho detto che ora deve solo concentrarsi sull’essere una buona madre. Io pazzo non sono”.





Lucia quindi sostiene di voler essere anche una brava fidanzata, ma Orlando sembra irremovibile: “Non con me. Non abbiamo vincoli matrimoniali. Io sarò sempre un buon padre. Tutto ciò che mi compete su Michele, anche a livello economico, lo farò. Ma se devo mettermi accanto una ragazza così, che continua a dirmi bugie anche davanti all’Italia intera, non credo sia il caso di continuare”. Per poi sostenere che se avesse ammesso il tradimento, le avrebbe dato un’altra possibilità. Orlando mostra quindi l’intenzione di chiudere la busta, con Lucia che afferma: “A me viene ancora di più il dubbio con Rosalba. Devi dire la verità”. Orlando quindi risponde: “Io e te abbiamo aiutato Rosalba a riprendere la sua vita in mano dopo che ha interrotto una storia di cinque anni. Non puoi vedere un secondo fine in questo perché c’eri anche tu. Abbiamo solo una bellissima amicizia”. Orlando, quindi, chiude la busta e i due escono dallo studio separati.