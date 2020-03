Coronavirus, Diletta Leotta rispetta le norme in diretta

Diletta Leotta era a San Siro per commentare la partita tra Milan Genoa, disputata a porte chiuse causa Coronavirus

La nota conduttrice di Dazn Diletta Leotta era a San Siro per commentare la partita tra Milan Genoa, disputata a porte chiuse causa Coronavirus. La giornalista ha lavorato come di consueto, stando attenta però a rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare un possibile contagio, e, immaginiamo, per dare il buon esempio. Per quest motivi ha effettuato la diretta restando a distanza di sicurezza dall’opinionista, come da regole imposte per la prevenzione del Coronavirus.

Coroanvirus, la diretta Diletta Leotta

La conduttrice ha voluto, con quei suoi semplici gesti, lanciare anche un messaggio. Infatti, sembra che molti cittadini lombardi stiano continuando a vivere la loro vita come niente fosse. Nel corso di domenica 8 marzo, quando sono iniziate a circolare le notizie sulle misure restrittive da adottare, si sono registrati molti episodi di strade, di negozi e anche di spiagge affollate.

Tutto dimenticato, e dire che anche il virologo Roberto Burioni era stato chiaro. Tutti, dice, devono “stare a casa ed uscire solo per impegni strettamente necessari”, quali il lavoro o il supermercato. Anche l’assessore Gallera era stato categorico: “Virus presente in tutta la Regione Lombardia, state a casa”.

La partita tra Milan e Genova, come prevedibile, si è svolta senza che i giocatori avessero l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza. Sarebbe stato impossibile, infatti, giocare mantenendo le distanze di un metro l’uno dall’altro. Tuttavia, quando si può, sarebbe meglio, adottare tutti i comportamenti necessari per evitare un maggior contagio.