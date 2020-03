Amazon Prime Video gratis per i residenti della zona rossa

Amazon Prime Video ha messo a disposizione dei residenti della zona rossa un periodo di abbonamento gratuito.

Amazon Prime Video avrebbe fatto in modo di consentire agli utenti (residenti nella zona rossa) di registrarsi gratuitamente al servizio fino al 30 marzo. Molte altre piattaforme di streaming starebbero facendo lo stesso.

Amazon Prime Video gratis

I residenti della zona rossa potranno usufruire di un mese gratuito con Amazon Prime Video, la nota piattaforma streaming creata da Amazon. Molte delle piattaforme di streaming online starebbero facendo lo stesso, come ad esempio Infinity. La zona rossa è stata indicata dal Governo e riguarda prevalentemente le regioni del nord dove finora i contagi da Coronavirus sono in maggior numero. Per cercare di contenere l’epidemia da Coronavirus il governo e gli organi sanitari hanno chiesto ai residenti di restare il più possibile in casa, evitando contatti ravvicinati e attenendosi alle linee guide diffuse dagli organi della sanità.





Il virus sarebbe estremamente contagioso e in molti hanno espresso la propria preoccupazione per la situazione che si sta andando a creare in Italia.

Anche molti personaggi noti dello show business hanno invitato i loro fan ad attenersi alle regole restando a casa il più possibile: tra loro anche Chiara Ferragni, che oltre ad aver lanciato numerosi appelli ha aperto una raccolta fondi per gli ospedali italiani, e come lei anche Giuliano Sangiorgi, Fiorello, Jovanotti e tanti, tantissimi altri hanno intimato a followers, amici e colleghi di fare tutto il possibile affinché i contagi vengano contenuti e il sistema sanitario non collassi.