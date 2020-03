Alla base dell'astio tra Antonella Elia e Valeria Marini ci sarebbe uno stesso ex fidanzato famoso: la rivelazione a "Live - Non è la D'Urso"

Dopo anni di fracciatine e litigi più o meno velati, ecco che Antonella Elia e Valeria Marini sono arrivate allo scontro diretto. A quanto pare, tuttavia, alla base di tanto odio c’è un motivo reale di origine sentimentale. A far scattare le scintille tra le due showgirl sarebbe infatti un loro ex fidanzato comune, che risale ormai a parecchio tempo fa. Parliamo per la precisione degli anni 90, come rivelato dal costumista-opinionista Giovanni Ciacci nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.

“Un fidanzato della Elia si avvicinò una sera a Valeria e venne fotografato con lei. Così è nato tutto, lui è un uomo famoso”. Queste dunque le parole di Ciacci che hanno scatenato il gossip. Ma di chi si tratta per la precisione?

Antonella e Valeria, stesso uomo

Ebbene, l’uomo in questione sarebbe Marco Senise, conduttore televisivo noto soprattutto per la sua partecipazione a Forum.

Del resto, proprio il diretto interessato ha voluto raccontare cosa è successo fra lui e le due prime donne quasi 30 anni fa. Marco ha dunque precisato di aver conosciuto Antonella Elia nell’estate del 1994, quando le venne affiancata in alcune serate. I due rimasero insieme diversi mesi, comprendendo anche un aneddoto a luci rosse. “Un tassista di New York aveva il suo coso in alzaband… Diciamo che era felice mentre guardava me e Antonella. Lui guidava entusiasta spiandoci”, ha di fatto raccontato Senise.

L’uomo ha poi raccontato di aver incontrato più volte Antonella e Valeria al Bagaglino. “Una volta la Marini ha fatto la birichina.

Eravamo in un ristorante con Antonella. La Elia non vedeva e Valeria si è seduta a un tavolo vicino. Lei sapeva che stavamo insieme, ma comunque mi mandava baci, si leccava le labbra, mi dava segnali molto chiari. Continuò a leccarsi per tutta la serata, mentre io sudavo freddo”. Finita poi la storia con la Elia, Marco si sarebbe visto qualche volta con Valeria Marini, approfondendo una certa… simpatia!