Anche Belen Rodriguez è costretta a stare in casa con la sua famiglia per il Coronavirus: i video della soubrette su come passa il tempo

Il Coronavirus ha decisamente cambiato le abitudini di vita di tutti noi, soprattutto nelle ultime ore. Così sta succedendo anche ai Vip nostrani, come per esempio Laura Pausini e Belen Rodriguez. In particolar modo per quest’ultima sono state sospese le registrazioni di Colorado, dove ad ogni modo tornerà alla conduzione nella prossima stagione.





Adesso però la soubrette sudamericana si trova anche lei costretta a stare nella sua casa di Milano, zona ufficialmente messa sotto quarantena a partire dall’8 marzo. Come rivolto da alcune Ig Storie della stessa modella, tra le sue mura domestiche si trovano anche i genitori Gustavo e Veronica, oltre al fratello Jeremias e a qualche amico.

Visualizza questo post su Instagram “Quello che facciamo noi per combattere la noia”: a casa di #belenrodriguez karaoke e buon cibo ai tempi del #coronavirus! #gossipetv Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: 8 Mar 2020 alle ore 2:05 PDT

Raccogliendo così un bel gruppo di persone, insieme hanno dapprima gustato una cenetta preparata da mamma Veronica.

Poi si sono tutti dilettati al karaoke, una delle grandi passioni di Belen. Nella sua abitazione lombarda la bella argentina ha infatti adibito una postazione apposita proprio per tale passatempo.

Belen in famiglia tra cibo e karaoke

Davanti alla postazione del karaoke si avvicendano dunque prima Gustavo e poi Jeremias, entrambi amanti della musica, proprio come Belen. La modella ha così ripreso tutto, specificando sui social: “Così combattiamo la noia”. Non pervenuti alla divertente serata Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.