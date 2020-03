Bianca Guaccero di nuovo assente a "Detto Fatto": la presentatrice ha voluto spiegare il perché della sua mancanza con un post sui social

L’assenza di Bianca Guaccero a “Detto Fatto” purtroppo si fa ancora sentire. Dopo venerdì 6 marzo, la conduttrice pugliese non sarà infatti presente nello show di Rai Due nemmeno nella puntata di lunedì 9 marzo. La mancanza prolungata dell’attrice non era del resto programmata. Bianca si era infatti dovuta recare a Napoli per le prove di Una storia da cantare, la trasmissione musicale che conduce insieme a Enrico Ruggeri. Il suo ritorno su Rai Due era però previsto per il pomeriggio di lunedì 9 marzo. Tuttavia pare che un problema di salute abbia messo in ginocchio la Guaccero, che ha deciso di non presentarsi al lavoro. È stata lei stessa, del resto, a spiegare il reale motivo in una nota sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! 😅 vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!! @dettofattorai #love #missyou Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 9 Mar 2020 alle ore 2:14 PDT

Bianca Guaccero sta male

Dopo aver dato il buongiorno ai suoi fan, Bianca Guaccero ha dunque rivelato il vero motivo della sua assenza a “Detto Fatto”.

“Mi dispiace tanto dirvelo, ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo KO! Sono umana anch’io! Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!!”.





La bitontina ha poi voluto anche lei ricordare le regole per contrastare il contagio da Coronavirus, ammonendo i suoi fan a restare a casa. Al momento non è tuttora chiaro se la 39enne riuscirà a rientrare a “Detto Fatto” già a partire dall’appuntamento di martedì 10 marzo. Più probabilmente, infatti, le servirà qualche altro giorno per rimettersi alla perfezione e guarire completamente.