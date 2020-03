L'emergenza Coronavirus ha colpito anche le star: Chiara Ferragni ha lanciato un appello a tutti i suoi fan affinché si attengano alle regole.

Chiara Ferragni ha lanciato un appello sui social affinché i suoi fan rispettino le direttive del Governo e non minimizzino l’emergenza Coronavirus. Il messaggio è stato accolto con ammirazione anche da amici e colleghi dell’influencer, che l’hanno lodata per il suo gesto.

Chiara Ferragni: l’appello

In tanti hanno lodato il fatto che Chiara Ferragni abbia usato il suo grosso “potere mediatico” sui social per lanciare un appello sul Coronavirus, invitando i suoi fan a non minimizzare il problema e ad attenersi alle direttive emesse dal governo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 8 Mar 2020 alle ore 7:46 PDT

“Non facciamo cose stupide, sacrifichiamoci, e il sacrificio è di chiunque. Ci deve rincuorare il fatto che si tratti di un periodo limitato e se ci affidiamo alle precauzioni che ci sono state date questa epidemia avrà una vita più breve.

Niente panico, stiamo uniti. Ma usate il cervello”, ha detto l’influencer, che proprio in queste ore è stata colpita da un tragico lutto. Sua nonna è morta proprio in queste ore, e l’influencer le ha dedicato un tenero messaggio via social dimostrando il suo dolore e il suo cordoglio per quanto accaduto.





Chiara Ferragni non è l’unica celebrità ad aver chiesto ai suoi fan di non minimizzare il problema: Giuliano Sangiorgi ha scritto una canzone chiedendo a tutti di restare a casa, mentre Emma Marrone ha lanciato un messaggio di solidarietà in un momento tanto difficile. Lo stesso hanno fatto Jovanotti, Luciano Ligabue, Belen Rodriguez e tanti altri.