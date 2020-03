Coronavirus, l’appello di Emma Marrone: “Seguire le regole”

Emma Marrone ha lanciato un commovente appello ai suoi fan dopo quanto accaduto per il Coronavirus in Italia.

Anche Emma Marrone ha lanciato un appello ai propri fan vista l’emergenza per il Coronavirus. La cantante, così come altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha chiesto a tutti di attenersi alle regole diffuse dal Governo.

Emma Marrone: l’appello per Coronavirus

Anche Emma Marrone ha voluto dire la sua in merito al Coronavirus, e così sui social ha diffuso un messaggio d’appello chiedendo ai suoi fan di restare a casa e di attenersi alle regole diffuse dal governo per cercare di contenere l’epidemia. “Seguite le regole…ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni”, ha dichiarato la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 7 Mar 2020 alle ore 7:01 PST







Come lei sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno voluto spendere qualche parola d’affetto, d’incoraggiamento o di solidarietà in questo periodo tanto difficile.

Tra loro anche Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che sulla questione ha scritto addirittura una canzone invitando tutti a restare a casa e ad attenersi alle regole diffuse dal governo. Come lui ed Emma Marrone anche Jovanotti ha invitato i suoi fan, con un messaggio ironico, a rispettare le regole imposte dal Governo e restare a casa. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobilitati anche Fiorello, Paolo Sorrentino, Amadeus, Ligabue e tanti, tantissimi altri. Per il momento il Governo ha chiesto di limitare gli spostamenti e alcune delle regioni del Nord maggiormente colpite dai contagi sono state chiuse in una “fascia rossa” invalicabile sia da dentro che da fuori.