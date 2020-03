Coronavirus, lo sfogo di Belen Rodriguez: “Sono spaventata”

Belen Rodriguez non ha nascosto di essere molto preoccupata per quanto sta accadendo in Italia con il Coronavirus.

Belen Rodriguez si è sfogata con i fan a proposito dell’emergenza Coronavirus: la showgirl Argentina ha rivelato che starebbe trascorrendo il tempo in casa e ha dichiarato di essere preoccupata per sé e per i suoi cari.

Belen Rodriguez: lo sfogo

Anche Belen Rodriguez ha rivelato di aver dovuto mettere uno stop alla propria carriera televisiva per quanto starebbe accadendo in Italia con il Coronavirus. La showgirl ha dichiarato che all’inizio, come molti, non avrebbe capito la gravità della situazione mentre ora sarebbe decisamente preoccupata.” Pensavo fosse una cosa che avesse il suo piccolo percorso, che finisse presto, invece oggi come oggi sono spaventata. Ho capito che è una cosa che non finirà subito purtroppo”, ha detto la showgirl, rivelando per altro che le riprese di Colorado sarebbero state interrotte perché senza pubblico.





Attraverso le sue Instagram stories la showgirl si è mostrata in casa in compagnia della famiglia, e in particolare del padre Gustavo e del fratello Jeremias.