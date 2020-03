Chiusa nella Casa del Gf Vip 4, Adriana Volpe ha contattato la sua famiglia: cos'è successo ai parenti della ex presentatrice Rai?

Come tutti sappiamo, Adriana Volpe è tuttora chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 4. Nonostante ciò, ad ogni modo, la presentatrice è stata messa in contatto con i suoi familiari in via del tutto eccezionale. Ad annunciarlo è stato lo stesso GF Vip per mezzo di un comunicato ufficiale, con cui ha rivelato quanto accaduto. Nel documento in questione si legge pertanto: “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Adriana Volpe contatta i famigliari

Si tratta, come detto, di un evento inconsueto, dal momento che il contatto con l’esterno va contro la prima regola fondamentale del reality show. I concorrenti sono infatti tenuti a mantenere il più totale isolamento, senza poter peraltro sapere nulla di quello che succede al di fuori della magione di Cinecittà.

La produzione del programma di Canale 5 non ha tuttavia per ora svelato quali siano i “motivi personali” di Adriana. Probabilmente il tutto verrà commentato in diretta da Alfonso Signorini, anche se i fan ipotizzano già che si tratti di qualcosa di grave. In passato, del resto, è già accaduto che gli autori del Grande Fratello infrangessero le regole per motivi seri.





Nel mentre, per Adriana Volpe le ultime settimane nella Casa non sono state particolarmente facili. La donna ha infatti ricevuto una lettera piccata dal marito Roberto Parli, che non ha apprezzato l’eccessivo affiatamento delle moglie con il modello Andrea Denver. Inoltre la presentatrice ha avuto anche un acceso scontro con Antonio Zequila. L’attore napoletano ha infatti sempre sostenuto di aver avuto una liaison con lei, la quale ha invece ribadito sempre con fermezza il contrario.