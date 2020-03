Il malessere di Valeria Marini contro Antonella Elia non si placa: la showgirl sarda intima di voler uscire dalla Casa

Per condividendo le stesse quattro mura, Valeria Marini e Antonella Elia stanno facendo di tutto per evitarsi. Tuttavia tale separazione non può resistere a lungo, tanto che, non appena le due si incontrano, scattano nuove scintille. Nel mentre, la showgirl sarda ha trovato in Fernanda Lessa una buona compagna di viaggio. Con lei, soprattutto, si sfoga in merito alla Elia, che a sua volta le vede molto complici. A un certo punto, in uno dei suoi sfoghi, la Valeria nazionale ha però manifestato più fastidio del solito. Cosa è dunque successo di così grave tra le due prime donne?

Valeria Marini indignata con la Elia

“O lei cambia atteggiamento o io me ne vado”. Così ha dunque affermato la Marini, precisando di non poter più accettare gli sguardi della sua “rivale”.

Fernanda, dal canto suo, ha provato a consolarla, ricordandole come prima fosse lei nelle spire della showgirl piemontese. Tuttavia Valeria ha voluto ribattere che a lei tale situazione non sta bene. “Mettetemi in nomination e me ne vado. A me il suo atteggiamento non mi sta più bene”. Valeria sembra dunque irremovibile, nonostante i tentativi della Lessa di calmarla e dissuaderla dall’abbandono del gioco.





Sappiamo ovviamente come i meccanismi all’interno della Casa più spiata d’Italia siano molto labili. Allo stesso modo, anche le alleanze o le distanze tra i concorrenti possono subire diversi mutamenti. Tutto può dunque ancora succedere, anche la possibilità che tra Valeria Marini e Antonella Elia possa nascere un’eventuale amicizia. Non resta pertanto che attendere i successivi sviluppi della vicenda.