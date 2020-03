Attimi di commozione per Paola di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip 4: ecco perché l'ex Madre Natura è scoppiata a piangere

Quando non è possibile sentirsi e vedersi per tanto tempo, basta poco per scatenare le emozioni. È proprio quello che è successo a Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la modella si è trovata a pensare ai suoi affetti personali. Ascoltando in sottofondo il brano “La musica non c’è” di Coez, all’improvviso la bella influencer è infatti scoppiare a piangere mentre si asciugava i suoi meravigliosi capelli.

Senza nascondersi dietro alla paura della malinconia, l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” ha dunque rivelato di sentire fortemente la mancanza del suo fidanzato. Le domande che si pone sono tante, compreso anche qualche dubbio su Federico Rossi, del duo canoro Benji & Fede. Paola vorrebbe sapere come sta, cosa stia facendo e se qualcosa è cambiato nei suoi sentimenti durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5.

Paola Di Benedetto si commuove

Senza necessità di spiegare per filo e per segno, Paola Di Benedetto ha dunque dato libero sfogo alle sue sensazioni. Ovviamente in Casa qualcuno si è accorto delle sue lacrime: si tratta per la precisione di Fernanda Lessa e di Sara Soldati, che l’hanno abbracciata e rincuorata. Dopo qualche minuto Paola è così riuscita a ritrovare la serenità, anche grazie all’intervento delle sue due nuove amiche.





Nel mentre, nonostante le voci del presunto tradimento di Federico di qualche mese fa, Paola Di Benedetto continua a dirsi profondamente innamorata di lui.

In effetti più volte nella casa di Cinecittà la 25enne vicentina ha descritto il suo amato come una persona molto romantica e che riesce sempre a farla stare bene.