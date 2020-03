Morgan si paragona a Gesù in diretta televisiva, e sui social scoppia l'ennesimo putiferio contro di lui.

A Vieni da Me è stata ospite la madre di Morgan che ancora una volta ha sgridato il figlio per il suo comportamento a Sanremo 2020 e che si è messa a piangere perché non lo vedrebbe mai. Morgan è intervenuto suscitando però una polemica.

Morgan si paragona a Gesù

A Vieni da Me Morgan ha telefonato per consolare sua madre ma le sue parole hanno spiazzato il pubblico e suscitato una vera e propria bufera sui social. Il cantante – in preda a quello che in molti hanno definito un delirio di onnipotenza – si è paragonato a Gesù Cristo. Morgan, consolando sua madre, ha infatti detto: “Non piangere mamma. Io sono felice, innanzitutto di vedere che stai bene. E poi sono felice della vita che faccio, perché io ringrazio Dio tutti i giorni del fatto che mi abbia fatto fare il musicista di lavoro.

Io sono felice di vedere che mi hai difeso. Io come Gesù Cristo. Solo mia madre, la Madonna, mi viene a togliere dalla croce. L’Italia non mi merita. Fare musica qui è dare perle ai porci”.





In tanti hanno criticato via social l’ex frontman dei Bluvertigo, mentre sua madre ha continuato imperterrita a difenderlo. La donna era intervenuta anche all’indomani della lite con Bugo e aveva definito Morgan “un birichino” per il suo exploit al Festival di Sanremo 2020. In tanti sui social hanno preso invece le parti di Bugo, accusando Morgan di essere un arrogante e di aver pensato unicamente a un proprio tornaconto personale dopo lo scandalo della sua lite in diretta televisiva.