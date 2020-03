Paolo Ciavarro ha conquistato le fan GF Vip grazie alla sua bellezza, che a quanto pare è una dote avuta fin da bambino.

Al Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro ha fatto perdere la testa a molte telespettatrici e durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha iniziato una liaison con Clizia Incorvaia. Ma com’era Paolo Ciavarro da bambino? Le foto hanno lasciato di stucco i fan.

Paolo Ciavarro ieri e oggi

Grandi occhi azzurri, capelli biondi e lentiggini: Paolo Ciavarro è senza dubbio il “bello” del Grande Fratello Vip 4 e tante delle telespettatrici sono rimaste sedotte dall’aspetto del gieffino. Il suo cuore però, al momento, è occupato da Clizia Incorvaia, concorrente squalificata per le sue frasi contro Andrea Denver. Paolo Ciavarro è figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, dai quali ha certamente ereditato fascino e bellezza. Da bambino era molto simile a oggi ma i suoi capelli erano di un chiarissimo biondo platino.

Un altro aspetto che ha conquistato le fan di Paolo Ciavarro è il suo carattere “da bravo ragazzo” della porta accanto. In tanti si chiedono infatti se la sua storia con Clizia Incorvaia – ex moglie di Francesco Sarcina – proseguirà anche una volta che il Grande Fratello Vip sia giunto al termine. A detta di molti infatti Paolo avrebbe un carattere troppo mite e ingenuo per domare l’esuberante Clizia, già mamma della piccola Nina (avuta dal suo ex marito). La modella ha detto a Paolo che aspetterà il suo ritorno fuori dalla casa, e in tanti non vedono l’ora di avere novità a tal proposito.