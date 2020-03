Soleil Sorge è partita da Milano per i Caraibi poco prima della quarantena disposta dal Governo: le parole della showgirl sul Coronavirus

Nel giorno di quarantena forzata dettata da Regione Lombardia, Soleil Sorge ha deciso di andare via dal capoluogo lombardo. L’ex naufraga è infatti partita con un aereo alla volta di Punta Cana nella Repubblica Dominicana. Come da lei stessa testimoniato, inoltre, nessuno all’aeroporto milanese le ha fatto problemi per lasciare la città. Solo una volta arrivata a destinazione, alcuni addetti sul posto hanno verificato che non avesse nessun sintomo da Coronavirus.

Soleil Sorge commenta dai Caraibi

“Di allarmismo ce n’è già abbastanza”, ha voluto precisare la ex protagonista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Luca Onestini. “Ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, lasciandoci poi andare senza problemi”. Soleil Sorge ha infine ammesso di aver saputo delle nuove disposizioni del Governo italiano solo dopo essere arrivata ai Caraibi.

“Il virus non è mortale, non è mica la peste”, ha sottolineato ancora la showgirl. “Il virus colpisce, nei due terzi dei casi, solo persone fra gli 80 e i 90 anni”.





Soleil ha poi continuato le sue precisazioni mostrando la sua totale disinformazione. “La situazione è grave, ma non tanto quanto il panico sociale, dove si vanno a svuotare supermercati e ci si chiude in casa come se fuori ci fosse la peste. […] La verità è che tutti questi controlli, limiti e leggi sono fatti solo per controllare la situazione e delimitarla nelle zone più a rischio. Ma soprattutto per evitare il contagio eccessivo, […] non perché è una piaga mortale e state tutti per scoppiare”.