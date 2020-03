Molti personaggi famosi stanno ricordando ai fan le regole base per contrastare il contagio da Coronavirus: su tutte vige l'appello a restare a casa

Sono davvero tanti i personaggi famosi che stanno richiamando all’attenzione i loro fan sulle rispettive pagine social. Chiaramente il messaggio di ognuno di loro è volto a ricordare l’importanza di alcune norme basilari. Tutte chiaramente pensate per la tutela della salute generale nel contingente momento di emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus.

Coronavirus: gli appelli dei Vip

Uno su tutti è per esempio Alessandro Gassmann, che ha ricordato ai suoi ammiratori la necessità di restare a casa per il bene di tutti. “Leggiamo un libro, guardiamo la tv, parliamo […] vogliamoci bene […]”: così ha scelto di suggerire il popolare attore ai suoi follower, lanciando un messaggio chiaramente molto forte. Come tanti insieme a lui, Alessandro si è fatto portavoce di una corretta norma di comportamento, considerato il periodo particolarmente delicato e difficoltoso in cui ci troviamo.





Tutti i media, del resto, hanno dato notevole spazio a quest’importante campagna sociale, condivisa dai più grandi nomi dello spettacolo.

Sotto l’hashtag #iorestoacasa, infatti, da Fiorello ad Amadeus, da Gigi D’Alessio e Emma, da Fiorella Mannoia a Fabio De Luigi, da Alessia Marcuzzi a Francesco Facchinetti, da Claudio Baglioni ad Antonella Clerici, tutti hanno aderito a questo annuncio. Ovviamente i nomi dei Vip che si sono dimostrati altamente responsabili sotto questo profilo sono molti altri. Tutti, ad ogni modo, hanno avuto l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema reale, certamente da non sottovalutare quale è quello del Coronavirus.