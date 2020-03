Il marito e la figlia di Adriana Volpe sarebbero fuggiti in Costa Rica per cercare riparo dal Coronavirus.

Coronavirus: la famiglia di Adriana Volpe

Sembra che Roberto Parli e la piccola Gisele, figlia di Adriana Volpe, sarebbero partiti per il Costa Rica. La decisione sarebbe stata presa dai due durante l’emergenza Coronavirus per cui l’Italia è stata trasformata interamente in “zona rossa”. La conduttrice sarebbe stata messa al corrente del viaggio dei familiari quando, in via del tutto eccezionale, al GF Vip, le è stato consentito di poter parlare con loro al telefono. Attraverso i canali social sarebbe stato lo stesso Roberto Parli ad annunciare pubblicamente: “Scappiamo da coronavirus e andiamo in Costa Rica, al caldo.”





In questo momento la direttiva emessa dal governo impone ai cittadini italiani di restare il più possibile in casa, evitando i contatti che non siano necessari e gli assembramenti.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato costretto a scegliere misure estremamente rigide per evitare che il contagio si propaghi ulteriormente, facendo sì che il sistema sanitario collassi per i troppi ammalati. Fino in Italia sono oltre 400.

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente dell’emergenza Coronavirus ma non sanno ancora quanto sia peggiorata la situazione e sembra che a Mediaset si stia valutando se lasciar scegliere a loro se uscire o meno dal programma anticipatamente.