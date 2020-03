Avete mai pensato a come potesse essere Clizia Incorvaia da piccola? Uno scatto inedito pubblicato sui social la ritrae in tutto il suo splendore

Certamente è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 4, tuttavia Clizia Incorvaia è uscita dal gioco in maniera poco lusinghiera. La sua storia con Paolo Ciavarro ha tenuto incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori, che ora attendono solo di rivederli insieme. Ma della bella modella non possiamo dimenticare il fatto che sia stata squalificata per via di alcune frasi irripetibili pronunciate all’interno della Casa.

Nella magione di Cinecittà, ad ogni modo, l’ex moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni ha scritto anche delle pagine molto dolci. Su tutte spiccano, come detto, quelle con Ciavarro Junior, con il quale è iniziata una vera e propria storia d’amore. Se il figlio d’arte è tuttavia ancora rinchiuso nella Casa, Clizia lo attende fuori.

Così è apparso per esempio in un suo recente messaggio social dove si trovava sulla spiaggia di Fregene in attesa di tornarci con lui.

Clizia Incorvaia da bambina

Clizia Incorvaia sembra dunque non vedere l’ora di riabbracciare il suo Paolo. Nel mentre, qualche ora fa, sul profilo Instagram della modella ha fatto la sua comparsa una foto che non è passata inosservata. Se molti si chiedevano come potesse essere l’influencer da bambina, ecco che ora sono stati accontentati.

Visualizza questo post su Instagram Qual è il tuo sogno? Mi chiese . – Ricevere un bacio sotto la pioggia. -E il tuo? -Che inizi a piovere! #me Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 9 Mar 2020 alle ore 2:35 PDT

Il mistero sulla vera età di Clizia Incorvaia è stato un guazzabuglio per diversi giorni. Poi è stata proprio la diretta interessata a risolverlo una volta per tutte in alcune recenti Instagram Stories. Resta certo, in ogni caso, che sia molto bella a prescindere dall’età, così come bellissima lo era anche da bambina.

La foto-ricordo, proveniente direttamente dal suo passato, mostra infatti una Clizia davvero dolcissima, già presagendo la splendida donna che sarebbe diventata.