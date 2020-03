L'astrologo Paolo Fox non si è presentato al consueto appuntamento de I Fatti Vostri per il Coronavirus: Magalli parla di "problema di coscienza”

Paolo Fox ha preso una decisione del tutto personale quanto lecita in merito alla sua presenza a “I Fatti Vostri” su Rai Due. Nelle scorse ore, di fatto, il noto astrologo che spesso vediamo in tv non si è presentato negli studi della popolare trasmissione. Anche qui, come da protocollo nazionale, lo show è andato in onda senza pubblico, allo scopo di evitare assembramenti nel tentativo di arginare il più possibile il Coronavirus.

L’assenza di Paolo Fox è stata dunque argomentata dal padrone di casa Giancarlo Magalli. Il giornalista romano ha infatti sottolineato che si è trattato di una scelta del tutto personale del professionista, nel rispetto della situazione d’emergenza che sta coinvolgendo tutta l’Italia. Nello specifico Magalli ha parlato di “autocensura” fatta da una “persona seria che ha avuto un piccolo problema di coscienza”.

Paolo Fox: il pensiero di Magalli

Dunque Giancarlo Magalli, nel corso della puntata de “I Fatti Vostri” andata in onda lunedì 9 marzo, ha subito messo in chiaro che l’astrologo sta bene.

Il suo “forfait” è da ricercare in altre cause, subito spiegate per evitare fraintendimenti.





“Paolo è una persona seria che ha avuto un piccolo problema di coscienza. Ha pensato che in un momento come questo mettersi a parlare d’amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’. Ci sono cose più importanti di cui parlare”. Fin dalle prime avvisaglie del Coronavirus, Paolo Fox si è sempre mostrato molto sensibile alla vicenda, abbandonando anche il suo abbigliamento eccentrico in segno di rispetto.