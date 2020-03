In piena emergenza da Coronavirus, durante "La Prova del Cuoco" Elisa Isoardi si è trovata a fronteggiare una infelice battuta

La paura per il Coronavirus sta attanagliando davvero l’intera popolazione italiana. Così anche Elisa Isoardi, padrona di casa de La prova del cuoco, da diversi giorni sta andando in onda con il suo programma culinario in uno studio senza pubblico. In linea con le disposizioni del Governo, a tutte le trasmissioni è infatti severamente fatto divieto di far assembrare un numero eccessivo di persone in uno spazio chiuso. Per tale motivo, tutti i format nazionali stanno trasmettendo i propri programmi in una veste nuova, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità generale.

Elisa Isoardi in imbarazzo

Nella puntata de La prova del cuoco andata in onda lunedì 9 marzo, la preoccupazione per il Coronavirus si è fatta particolarmente sentire. Elisa Isoardi si è infatti resa protagonista di una piccola papera nel maldestro tentativo di sdrammatizzare la situazione.

Chiamati in studio come ospiti i famosi comici Gigi e Ross, proprio il primo ha pronunciato una battuta fuori luogo riferita al virus proveniente dalla Cina.





“Oggi prepareremo il sushi”, ha detto di fatto con tono scherzoso l’attore comico, mentre una Elisa Isoardi visibilmente interdetta si è limitata a rispondere negativamente. In altri tempi tale battuta avrebbe anche potuto far sorridere il pubblico da casa. Ma oggi, con la chiara allusione all’Asia dove si sono riscontrati i primi focolai, l’uscita è stata per nulla divertente. Dopo un iniziale momento di gelo, la conduttrice piemontese ha poi ricordato al pubblico tutte le misure di prevenzione atte a evitare il diffondersi dell’epidemia.