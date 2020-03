Da poco approdata al bancone di Strisica la Notizia, Francesca Manzini ha deciso di presentare la sua dolce metà sui social

A poche ore dalla bella esperienza a Striscia la notizia accanto Gerry Scotti, la super simpatica Francesca Manzini ha voluto presentare ai suoi fan il suo fidanzato. La conduttrice è di fatto apparsa su Instagram con un videomessaggio dove ringraziava per l’opportunità ricevuta. Con l’occasione, ha poi anche mostrato pubblicamente la sua dolce metà. Francesca e Juan Martin hanno così dato vita a una simpatica gag, fingendo che il ragazzo non parlasse italiano. Con un look selvaggio e un fisico tatuato, l’uomo che ha rubato il cuore all’attrice romana ha effettivamente origini sudamericane.

Francesca Manzini: chi è Juan Martin

“Juan Martin è il mio compagno, è argentino, è un artista, gli piace suonare la musica, ne sa quanto Morgan, ma non scompare come Bugo”. Con queste parole Francesca Manzini ha dunque presentato il suo fidanzato, precisando poi che è un ex rugbista e che ha tre case vacanza in zona Vaticano.





La conduttrice, sempre molto riservata in merito alla sua privacy, non ha mai pubblicato sul suo profilo Instagram scatti romantici, eccetto quello del 20 gennaio scorso.

In esso si vede la coppia scambiarsi un bacio molto affiatato, in una suggestiva foto in bianco e nero.

Visualizza questo post su Instagram Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura. ❤️ #top #love #happiness #mylife #heart #together Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1) in data: 20 Gen 2020 alle ore 12:14 PST

Juan Martin Fagiani ha dunque giocando alcune stagioni nella squadra Amatori Rugby Macerata. In passato Francesca Manzini aveva detto di lui che è un dono di Dio: “È una figura molto importante che mi ha fatto capire quanto sia importante vivere il presente”.