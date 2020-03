GF Vip, Andrea Montovoli replica a Serena Enardu: le parole

Andrea Montovoli ha lanciato una frecciatina al vetriolo contro Serena Enardu. La fidanzata di Pago replicherà?

Attraverso un gioco di “obbligo e verità” Andrea Montovoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato qualcosa in più su di sé e sul suo passato. L’ex gieffino ha lanciato anche una frecciatina contro Pago e Serena Enardu, con cui nella casa aveva discusso.

Andrea Montovoli contro Serena Enardu

Con “obbligo e verità” Andrea Montovoli ha colto l’occasione per replicare contro Serena Enardu, recentemente resasi protagonista di una dura polemica contro l’ex gieffino. All’interno della casa del Grande Fratello Vip – dove secondo molti Serena non si sarebbe fatta particolarmente ben volere – lei e Andrea Montovoli avevano avuto un alterco quando il modello l’aveva invitata a fare insieme a lui la pizza. A seguire Serena si sarebbe offesa perché a suo dire Montovoli l’avrebbe mandata in nomination perché rimasto offeso dal fatto che lei non volesse fare la pizza con lui.





“Ti avevo invitato a fare la pizza come avevo invitato tutti.

E vai tranquilla che massaggio il pane, non voglio massaggiare te. Anzi buone nozze, ragazzi, e con questo chiudo”, ha replicato l’ex gieffino contro la fidanzata di Pago. I due risponderanno alla frecciatina lasciata da Montovoli? Di recente l’ex gieffino si è lasciato anche sfuggire opinioni poco rosee riguardanti Antonella Elia (che secondo molti starebbe solo creando astio all’interno della Casa). Anche lei una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip risponderà a quanto detto da Montovoli?