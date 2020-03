Violenta lite al Grande Fratello Vip 4 tra Asia Valente e Valeria Marini: l'influencer scoppia a piangere sopraffatta dall'ira della showgirl sarda

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 la tensione non si placa. Continuano infatti a essere tanti i litigi tra i concorrenti, soprattutto in questi ultimi frenetici giorni. Note ormai a tutti sono le bagarre fra Valeria Marini e Antonella Elia, ampiamente discusse nel corso della diretta della scorsa puntata. Tuttavia ci sono state altre baruffe che hanno causato diversi scontri, come per esempio quello fra Asia Valente e la stessa Marini. Nello specifico, il litigio tra le due donne ha avuto origine da un banale screzio. È stato infatti sufficiente un piatto per far scatenare la già parecchio fumantina Valeriona nazionale.

Asia Valente piange a dirotto

Tutto è dunque iniziato quando Asia Valente, dopo aver cenato, ha pensato di abbandonare il piatto sporco e la cucina in disordine.

Incurante di ciò, l’influencer si è quindi recata nella stanza da letto insieme a Paola Di Benedetto e Fabio Testi. Ma non appena lasciata la cucina lasciando tutto sporco, è intervenuta Valeria Marini, che ha perso la pazienza e ha sgridato la modella beneventana. La Valente non è però riuscita a placare la furia della showgirl sarda, nonostante abbia provato a spiegarle che ancora non aveva finito di mangiare.





Valeria Marini, come impazzita, ha infatti ordinato alla giovane artista quello che doveva fare. Asia, visibilmente scocciata, è dunque scoppiare a piangere, cercando aiuto negli altri coinquilini che avevano assistito alla scena. La Marini, ancora furibonda, ha poi scaricato la sua rabbia anche su Paolo, che pure non c’entrava nulla con la lite.

Abbiamo visto come Valeria abbia molto a cuore l’igiene della casa, tuttavia pare sia stata lei la prima a metterla a repentaglio con alcuni suoi comportamenti.