Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip. Sossio Aruta si è sfogato contro gli altri concorrenti del reality show.

Al Grande Fratello Vip sono giornate intense, e tra i concorrenti l’aria che si respira è piuttosto tesa. Anche Sossio Aruta, di solito gioioso e solare, si è sfogato contro gli altri gieffini per un comportamento che non gli sarebbe andato giù.

Sossio Aruta furioso al Gf Vip

Sossio Aruta non ha preso affatto bene il comportamento degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip che, durante il pranzo, avrebbero pensato a preparare i propri piatti ma non il suo. “A me sembra più la pasta che è avanzata che non vi andava più, ma non è un problema sono capace e posso cucinarmi da solo”, avrebbe detto il calciatore mentre Adriana Volpe, come suo solito, avrebbe cercato di riportare la calma lodando la sua cucina. Insomma, l’aria sarebbe piuttosto tesa al Grande Fratello Vip e con le continue sfuriate di Antonella Elia e l’emergenza Coronavirus all’esterno della Casa sembra che i concorrenti del reality show siano davvero in dirittura d’arrivo.





Secondo indiscrezioni anche il conduttore Alfonso Signorini potrebbe non condurre più il reality show dagli studi di Cinecittà bensì dal capoluogo Lombardo.

Sarà vero? Per il momento ancora non è chiaro neanche se i concorrenti resteranno nella casa o meno. Stando alle prime indiscrezioni sembra che Mediaset abbia deciso di mettere tutti al corrente di quanto starebbe accadendo fuori dalla Casa per l’emergenza Coronavirus, chiedendo loro se vogliano continuare a stare nel reality show o uscire prima della fine.