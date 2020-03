Heather Parisi critica la raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez

Heather Parisi critica Chiara Ferragni e Fedez per la loro raccolta fondi, ma il rapper non ci sta: immediata la replica.

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via a una raccolta fondi per potenziare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele e che in poche ore ha raccolto oltre 3 milioni di euro. Heather Parisi ha però criticato il gesto.

Heather Parisi contro i Ferragnez

Con un gesto lodato da molti Chiara Ferragni e Fedez hanno utilizzato la loro popolarità per dare il via a una raccolta benefica contro il Coronavirus, devolvendo quanto ottenuto all’ospedale di Milano San Raffaele. Heather Parisi, in prima linea da circa un mese per l’emergenza Coronavirus (visto che abita a Hong Kong), ha criticato il gesto dei Ferragnez insinuando che invece che a un ospedale privato i soldi avrebbero potuto devolverli alla sanità pubblica. Immediata la replica di Fedez, che ha spiegato che il denaro raccolto servirà potenziare le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto.





Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie? https://t.co/uwCFqSpW8P — Fedez (@Fedez) March 10, 2020

Da giorni il rapper e sua moglie Chiara Ferragni stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché le persone restino il più possibile in casa, così come imposto dalle direttive del governo per cercare di contenere l’epidemia da Coronavirus.