Scomparsa Francesca Milani, nota attrice comica di Colorado e speaker radiofonica di Dimensione Suono Roma: era malata da tempo

L’attrice comica nonché speaker radiofonica Francesca Milani è venuta a mancare nelle scorse ore, dopo una dura battaglia contro la malattia. A dare il tremendo annuncio sono stati i suoi colleghi di “Dimensione Suono Roma”, ossia la radio dove la professionista lavorava da tempo. “Stamattina è arrivata in radio una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare. La nostra conduttrice Francesca Milani, amatissima voce de La Ritirata dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre”. Il post della stazione radiofonica ha dunque ricordato come Francesca stesse combattendo da tempo “una battaglia coraggiosa contro un male spietato e implacabile, […] sempre con il coltello tra i denti […] senza mai risparmiarsi”.

Oggi è un giorno triste per noi. Francesca Milani ci ha lasciati. Ma il suo sorriso non ci abbandonerà mai. ❤️🙏 Ciao Fra…

Francesca Milani: il triste saluto

I colleghi di Francesca Milani hanno così raccontato a tutti la grande forza e il coraggio con cui la donna ha affrontato la sua personale guerra.

L’attrice ha infatti continuato a lavorare nonostante i momenti difficili e dolorosi dettati proprio dalla malattia.

Una grande donna con un grande talento che ha lottato fino alla fine. Ciao Francesca 💔 Da tutti noi di Colorado. #FrancescaMilani #rip

Tutti hanno ribadito il concetto che non dimenticheranno mai la loro collega, vera gladiatrice, per il suo coraggio, la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua ironia, “ma soprattutto il suo amore per la vita”. Nel mentre, anche i colleghi di Colorado hanno voluto ricordare Francesca Milani con un messaggio pubblicato profilo Instagram dello show. Qui l’attrice aveva lavorato con grande successo, dando vita a veri siparietti esilaranti che l’avevano fatta amare e conoscere dal pubblico.