Valeria Marini continua a far parlare di sé all'interno della Casa del Gf Vip: un suo gesto alquanto bizzarro sta sconvolgendo il web

Novità che arrivano direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 4 lasciano senza dubbio sconcertati. Secondo alcuni telespettatori, infatti, pare che Valeria Marini ne abbia combinata un’altra delle sue. Come una piccola monella scanzonata, la showgirl sarda ci regala spesso delle trovate assurde. Ecco dunque che ora si apprende che la Valeriona nazionale può aver messo a repentaglio le norme igieniche della Casa di Cinecittà. Sui social, difatti, diversi utenti avrebbero sorpreso la giunonica imprenditrice a utilizzare nella fattispecie una pentola per lavare i propri indumenti intimi! Come se tutto ciò non bastasse, tale gesto sarebbe stato da lei ripetuto per più e più volte, alla faccia del rispetto dell’igiene comune!

Valeria Marini, regina della Casa

Se dunque il gesto decisamente bizzarro di Valeria Marini fosse confermato, l’attrice potrebbe aver messo a rischio la salute dei suoi coinquilini. La gieffina, entrata nella magione più spiata d’Italia solo da un paio di settimane, sta già facendo discutere per il suo atteggiamento sopra le righe. Sin dall’inizio ha infatti messo tutti in riga dando ordini di pulizia e governo della Casa, imponendo di fatto come la regina della quattro mura. Se qualcuno dei suoi compagni ha accolto il suo arrivo con entusiasmo e ironia, altri invece non hanno gradito questa sua invasione. Prima fra tutte, ovviamente, Antonella Elia, con la quale Valeria ha avuto delle discussioni molto accese.





Adesso, ad ogni modo, un altro fatto sta facendo parlare di Valeria Marini, ossia le sue strane abitudini con il bucato.

Diversi tweet, arrivati nelle ultime ore, segnalano che la gieffina avrebbe utilizzato una pentola per la pasta come contenitore per lavare la sua biancheria intima. La stessa pentola sarebbe poi stata vista qualche ora dopo, proprio per cucinare la pasta. Come potrebbe reagire Antonella Elia difronte a questo fatto?