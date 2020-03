Alba Parietti ha rivolto la propria dura replica al post di Selvaggia Lucarelli in merito alle sue recenti dichiarazioni sul Coronavirus

La replica di Alba Parietti al post di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. L’attacco sui social della giornalista non è di fatto passato sotto silenzio, al punto che la showgirl piemontese le ha dedicato un lungo post sul suo profilo Instagram. “La sciacalla sa perfettamente che la Valle D’Aosta è un posto dove abito in inverno ed ero lì da parecchie settimane”. Così ha dunque precisato Alba, sottolineando di aver usato sempre le precauzioni quando si trovava nelle zone molto affollate e a rischio contagio.

Visualizza questo post su Instagram La sciacalla, sa perfettamente che la Valle D’Aosta e ‘ un posto dove io abito in inverno ed ero lì da parecchie settimane , dove non c’erano contagi mentre quando stavo in zone di rischio ho sempre usato enormi precauzioni. Sulle piste da sci se si sta a distanza non si infetta nessuno, esattamente come se si fa una passeggiata da soli al parco. Quindi anche ignorante sulla materia. Eravamo lì tutti noi da circa un mese. Io tornavo solo per lavorare e con tutte le precauzioni possibili ..Sabato sono tornata a Mikano e zona rossa e’ stata dichiarata la Lombardia sabato notte ed io ero già a casa Milano. Proprio perché mi ero resa conto che dalla Lombardia si stava spostando troppa gente. Nemmeno davanti alle morti , alle tragedie di questo momento , la pochezza , la cattiveria la volgarità del suo animo malato di odio ossessionato da me come da altre sue vittime si placa . La voglia di scatenare il peggio suo e degli altri , l’ira di una odiatoriatrice di mestiere e che mi perseguitassi tempi di “ ballando “ per giunta da anni anche nelle aule di tribunali dopo avermi provocata continuamente. Ho chiesto di chiudere la causa . Niente da fare . Nonostante ciò per onestà intellettuale e solidarietà femminile poco tempo fa io l’avevo appoggiata sulla questione aborto e ripreso un suo post per solidarizzare , per i diritti di tutte le donne. . .Lei , sapendo che ho ragione, che ho dato informazioni utili ., precise importanti cerca di screditarmi mistificando schifosamente soprattutto cercando di screditarmi su un tema vitale , importantissimo. . Ecco la solidarietà femminile in tempo di guerra , in tempo di morte di una povera persona come Vergognati e vuoi pure intasare in questo momento con cause ridicole che ti rifiuti di chiudere le aule dei tribunali? Con le tue stronzate , con le tue mistificazioni , volute ? Provochi per potere fare altre querele? E vuoi indebolirmi mentre sto cercando di avvisare la gente del pericolo che corre? Dicendo la verità? Che orrore . Che essere volgare , minuscolo . Spero davvero che il nostro problema futuro sia solo la causa penale e civile che abbiamo . La posta in gioco ora sono vite umane non sputtanamenti idioti Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 9 Mar 2020 alle ore 4:04 PDT

Alba Parietti sotto accusa

Anche nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, parlando sempre di Coronavirus, Alba Parietti aveva espresso con forza il proprio parere, scontrandosi anche con l’infettivologo Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova.

Nello specifico, l’attrice accusava il medico di dire il falso in merito alle misure necessarie per evitare la propagazione del Covid-19.

“Bisogna stare a casa”, aveva di fatto tuonato Alba Parietti in quell’occasione. Per poi precisare con sempre maggior fervore come la Lombardia sia arrivata al collasso degli ospedali, dove si rischia di dover scegliere tra chi far vivere e chi far morire. Tuttavia, oltre a Selvaggia Lucarelli, molti altri hanno fatto notare come lei stessa, fino a pochi giorni prima, non fosse a casa ma a Courmayeur.