Alessandro Di Battista di nuovo papà: il video dell’annuncio

Con un gioioso annuncio via social Alessandro Di Battista ha rivelato, insieme al figlio Andrea, che presto diventerà papà per la seconda volta.

Alessandro Di Battista e Sahra Lahouasnia hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio: sarà un maschietto, e la coppia lo ha annunciato con un tenero video in cui lo svelavano al figlio già avuto, Andrea, nato nel 2017.

Alessandro Di Battista: seconda cicogna

Un altro fiocco azzurro in casa Di Battista: l’attivista politico e la sua compagna hanno rivelato l’arrivo del loro secondo bambino con un tenero post via social. Nel video si vede Di Battista mentre svela a suo figlio Andrea, due anni, che si tratterà di un maschietto.

Il video ha presto fatto il giro del web dove in tanti hanno fatto i loro auguri e i loro complimenti alla coppia per la gioiosa novità. “Anche una sera di qualche mese fa…

siamo rimasti a casa”, ha scritto Di Battista, in riferimento al fatto che adesso, per ordine del Governo, a tutti i cittadini italiani è stato chiesto di restare in casa per evitare la diffusione del Covid-19.

La coppia ha avuto il suo primo figlio Andrea nel 2017, e sui social non mancano foto dei loro momenti gioiosi e spensierati insieme al bambino. In passato la coppia ha vissuto momenti difficili e lo stesso Di Battista ha rivelato che si sarebbero sottoposti a un periodo di analisi di coppia: : “Ho proposto a Sahra di fare terapia di coppia. Per noi, ma anche per te (parla direttamente al figlio, ndr.) […]. Ci siamo impegnati tanto, non abbiamo mai mollato, credimi. Ogni volta che uscivamo dallo studio dello psicologo sentivamo di conoscerci un po’ di più”, ha raccontato Di Battista nel suo libro.