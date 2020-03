Alex Del Piero e la moglie oggi: il loro rapporto dopo la crisi

Alex Del Piero e Sonia Amoruso non sono in crisi e anzi, sono una delle coppie più solide e longeve dello show business.

Alex Del Piero e sua moglie Sonia Amoruso sono legati dal 2005 e, scongiurato un periodo di crisi, i due hanno ritrovato la serenità e oggi e la loro vita e a Los Angeles, insieme ai tre figli Tobias, Dorotea e Sasha.

Alex Del Piero e la moglie

Dopo 15 anni d’amore Alex Del Piero e Sonia Amoruso avrebbero vissuto un periodo di crisi ma oggi, fortunatamente, i due avrebbero ritrovato la serenità. La moglie dell’ex calciatore lo ha conosciuto a Torino, quando lavorava come commessa, e da subito tra i due sarebbe scattato un colpo di fulmine: dopo le nozze nel 2005 il loro amore è stato coronato dall’arrivo dei tre figli, Tobias, Dorotea e Sasha. Sonia Amoruso non ha avuto tentennamenti neanche quando si è trattato di seguire suo marito a Los Angeles, città dove oggi Del Piero gestirebbe alcune attività di sua proprietà.

Prima di Los Angeles Sonia lo aveva seguito anche in Australia, e anche allora aveva dimostrato di essere pienamente convinta delle sue azioni: “Non ho avuto paura perché la mia testa era già predisposta a un cambiamento. Vicino o lontano, a quel punto cambiava poco”.





Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la coppia ad entrare in crisi ma oggi, a quanto pare, i due avrebbero finalmente trovato la loro solida stabilità e non avrebbero più alcuna intenzione di separarsi. La coppia continuerebbe ancora oggi a fare la spola tra gli States e l’Italia dove del resto è rimasto a vivere il resto della loro famiglia.