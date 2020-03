Bianca Guaccero ha spiegato perché una puntata di Detto Fatto è stata annullata e ha smentito di avere il Coronavirus.

A Detto Fatto Bianca Guaccerò ha annunciato che sarà assente e – per mettere a tacere le voci in circolazione – ha chiarito di non avere affatto contratto il Coronavirus.

Bianca Guaccero: il messaggio

Con un post via social Bianca Guaccero ha fatto sapere ai suoi fan che non sarà a Detto Fatto. Il motivo? La conduttrice avrebbe avuto una brutta gastrointerite e per questo avrebbe deciso di non esporsi con le difese immunitarie basse in un periodo tanto complicato. La conduttrice ha chiarito anche di non avere il Covid-19 e anzi, ha dichiarato che se lo avesse avuto lo avrebbe comunicato al più presto per la sicurezza altrui.

Dopo l’improvvisa cancellazione della puntata del 10 marzo, Detto Fatto tornerà in onda l’11 e al posto di Bianca Guaccero vi saranno Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. I fan sono in attesa di poter presto rivedere la loro beniamina visto che, a causa della diffusione dell’epidemia, molti programmi televisivi sono stati sospesi o cancellati.

Tra questi anche Domenica Live, Verissimo e #CR4: La Repubblica delle Donne.





Alle Iene è stato individuato un caso positivo a covid-19 e per questo il programma è stato sospeso fino a data da destinarsi, mentre per quanto riguarda Porta a Porta il programma è stato sospeso in via precauzionale dopo che Nicola Zingaretti – recentemente ospite dello show – è risultato positivo al virus.