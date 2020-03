Bufera su Belen: la showgirl ha condiviso un audio fake sugli effetti che la vitamina C avrebbe sul Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus non ha fermato purtroppo una serie di audio e contenuti infondati che non fanno altro che generare falsa informazioni, dubbi e credenze sbagliate nella popolazione. Belen ci è cascata, e ne ha condiviso uno via social.

Belen e l’audio fake

Via social ha iniziato a circolare un audio che loderebbe gli effetti della vitamina C anche per coloro che risultino positivi al Coronavirus. In realtà non ci sono assolutamente prove che questo sia vero e il contenuto dell’audio è stato categoricamente smentito da esperti e scienziati attraverso le prime pagine dei giornali. Purtroppo, nonostante in questi casi bisognerebbe utilizzare maggiore prudenza e non condividere contenuti che non siano certi sulla situazione che sta capitando in Italia, Belen Rodriguez ci è cascata in pieno: la showgirl ha condiviso l’audio in cui si sente parlare una millantata dottoressa, la quale elencherebbe gli effetti della vitamina C sul Coronavirus.





L’audio è chiaramente un fake e per questo Belen è stata assalita da una bufera di commenti e critiche indignate.

La showgirl chiederà scusa per aver pubblicato l’audio incriminato sui suoi profili social? In questo momento d’emergenza la raccomandazione del Governo e degli organi sanitari è di restare in casa, di rispettare le direttive e di evitare qualsiasi contatto con le altre persone. Gli esperti hanno parlato approfonditamente della diffusione del Coronavirus raccomandandosi di dare retta solo alle fonti ufficiali, mentre audio e contenuti fake rischiano solo di alimentare panico, disinformazione e confusione in un momento che risulta già piuttosto difficile e insolito.