Le cose si mettono male tra Licia Nunez, Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto: al GF Vip è scoppiato un putiferio.

Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto si sono lasciate andare a delle ironiche imitazioni di loro stesse e degli altri concorrenti della casa. A non prendere bene la cosa però è stata Licia Nunez, che sarebbe scoppiata a piangere in un confessionale.

Licia Nunez: le lacrime al GF Vip

Licia Nunez è scoppiata a piangere dopo aver sentito le sue tre colleghe – Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto – mentre facevano la sua imitazione. La concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogata piangendo amare lacrime all’interno del confessionale, e a prendere le sue difese fuori dalla casa ci ha pensato la fidanzata Barbara che ha duramente condannato “il gioco delle imitazioni” fatto dalle tre gieffine. “Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo…

direi che è uno scherzo di merda”, ha scritto la donna postando il video del confessionale di Licia Nunez.

Per il momento le tre concorrenti del Grande Fratello Vip non sembrano dell’idea di offrire le loro scuse alla concorrente, e anzi Adriana Volpe ha sostenuto che il gioco fosse fatto a cuor leggero e non di nascosto, per questo Licia non avrebbe dovuto prendersela. Per il momento l’aria al GF Vip è particolarmente tesa e si vocifera che, per via dell’emergenza Coronavirus, ai concorrenti potrebbe essere chiesto se vogliano uscire dalla Casa prima della fine del programma.