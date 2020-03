Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rimandato il loro matrimonio per via del Coronavirus: le dichiarazioni dei due Vip

È ufficiale: anche il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è saltato per via dell’emergenza sanitaria nazionale. L’ex Velina di Striscia la notizia e il nuotatore professionista dovevano di fatto convolare a nozze a fine mese con rito civile, presso la spettacolare Villa Reale di Monza. Ma dopo le direttive imposte dal Governo per fronteggiare il Coronavirus, anche loro hanno dovuto rinunciare alla cerimonia.

Tutto era praticamente pronto, mancavano solo pochi dettagli, ma nonostante ciò i due innamorati hanno deciso di non demoralizzarsi. Come dichiarato da loro stessi al settimanale “Chi”, infatti, hanno pensato di prendere positivamente questo grande imprevisto. In questo modo, di fatto, avranno modo di organizzare meglio l’evento, per ora rinviato a data da destinarsi. Non appena la situazione migliorerà in tutta Italia, i due saranno pertanto pronti a diventare finalmente marito e moglie.

Giorgia Palmas sul matrimonio saltato

“Dovevamo sposarci a fine marzo, ma prima viene la salute di tutti.

Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo attendere ancora”. Così ha dunque precisato Giorgia Palmas, pienamente supportata da Filippo Magnini, sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. Magari, nel mentre, questo periodo di quarantena porterà la soubrette sarda e lo sportivo a mettersi al lavoro per un bambino insieme…





Entrambi hanno difatti rivelato che il loro progetto futuro più grande è quello di costruire una famiglia. “Abbiamo un progetto di vita insieme. La famiglia non è solo marito e moglie, ma anche dei figli. Più chiara di così!”, ha precisato la 38enne già mamma di Sofia. La bimba è nata infatti undici anni fa dall’ex compagno della Palmas, Davide Bombardini.