Importanti cambiamenti al Gf Vip per il Coronavirus. Tutto quello che succederà nella puntata dell'11 marzo.

Importanti modifiche al Grande Fratello Vip a causa dell’epidemia da Coronavirus. I concorrenti del reality show sono stati messi al corrente della situazione all’esterno e Signorini non condurrà nel solito show televisivo.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

La puntata dell’11 marzo al Grande Fratello Vip sarà piuttosto differente alle solite. I concorrenti del reality show sono stati messi al corrente della situazione all’esterno della. Gli è stata mostrata l’ultima conferenza stampa del premier Conte, e ora anche loro sono a conoscenza del fatto che l’Italia intera sia zona rossa. Per il momento sembra che nessuno di loro abbia deciso di lasciare anticipatamente il programma, e la produzione li ha rassicurati sulle condizioni dei loro cari.





Per quanto riguarda Alfonso Signorini invece, il conduttore avrebbe deciso di restare a Milano e quindi non potrà condurre lo show dagli studi di Cinecittà.

Secondo indiscrezioni “prenderà in prestito” lo studio di #CR4: La Repubblica delle donne, attualmente sospeso fino a data da destinarsi. Pupo e Wanda Nara, i due opinionisti del Gf Vip, non saranno presenti: lui si trova nella sua casa in toscana, lei invece ha raggiunto la famiglia a Parigi.

Quando ai concorrenti del reality show sono state mostrate le immagini della conferenza stampa del premier Conte molti di loro non hanno nascosto la loro paura e il loro spavento. Durante la puntata dell’11 marzo uno di loro andrà in nomination (tra Sua Valente, Fabio Testi e Sara Soldati) inoltre non è escluso che si parli di Antonella Elia, e delle sue controverse liti con Valeria Marini e Licia Nunez.